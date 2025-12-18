Scontri in autostrada tra tifosi di Casertana e Catania, denunciati 30 ultras

Sono 30 gli ultras di Casertana e Catania denunciati dalla Polizia di Salerno, che nel pomeriggio dell'11 ottobre si resero protagonisti di scontri lungo l'autostrada A2, nei pressi dell'area di servizio di San Mango Piemonte. Tra loro anche due minorenni.
Gli aquilotti rientravano da Picerno, mentre gli etnei da Giugliano: il contatto tra le tifoserie fu particolarmente violento: fumogeni, esplosivi, mazze ed altri oggetti con la circolazione bloccata. Oltre alla denuncia per i 30 supporters è scattato anche il Daspo.