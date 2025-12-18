Salernitana, il Catania sull'Fvs. Pres.Pelligra: "Serve uniformità di mezzi" Il numero uno dei siciliani: "Si rischia di avere campionato meno equo"

Nessuna polemica ma le stoccate non mancano. Il presidente del Catania Ross Pelligra torna a parlare e analizza anche il momento della serie C. Nel corso della trasmissione “Live Show”, ondato in onda su Video Regione, il massimo dirigente si è soffermato sul primato della squadra etnea: “Sono contento per il cammino che la squadra sta portando avanti in questi primi mesi, abbiamo lavorato sodo in sede di programmazione e i risultati ci stanno assistendo. Non vi nascondo che sono teso per capire in che modo si evolverà il resto della stagione. Aspetto le prossime gare”.

"Fvs? Servono parametri standard"

Dopo le polemiche arbtrali di Potenza, il presidente prova a smorzare i toni e chiede uniformità di mezzi sulla questione arbitrale: "Non è un problema degli arbitri, ma a mio parere occorre una fornitura di strumentazioni uguale per tutti i campi. Altrimenti si rischia di rendere il campionato meno equo. Insomma, servono standard uguali in tutti i campi. Non dò la colpa a nessuno ma servono strutture uguali per tutti”.