Salernitana, Varone spinge per il rientro…e cambia agente Il mediano prova ad esserci col Foggia. Quella di sabato possibile ultima in maglia granata?

Ultima dell’anno con la maglia della Salernitana. Il futuro invece è tutto da scrivere. Il Puma Varone prova a rientrare tra i disponibili per la sfida con il Foggia. Rimasto fuori dalla lista dei convocati per un problema fisico per la trasferta di Picerno, l’ex Ascoli sta spingendo sull’acceleratore, al pari del compagno di squadra Coppolaro, per esserci sabato all’Arechi. Il mediano partirebbe dalla panchina, scivolato indietro nelle gerarchie di Giuseppe Raffaele dopo una buona partenza. Poi una continuità di minutaggio venuta meno e qualche problema di fisico di troppo.

Valutazioni per gennaio

La Salernitana ragiona su nuovi innesti a centrocampo e valuta anche cessione. La posizione del Puma scricchiola, con il direttore sportivo Daniele Faggiano che conosce bene il peso all’interno dello spogliatoio del mediano ma anche della necessità di dover inserire energia nuova nel motore granata. Notizia di oggi è il cambio di procuratore per il numero otto, passato alla MCI, scuderia curata dal procuratore salernitano Matteo Coscia.