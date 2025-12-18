Salernitana, Bruzzaniti verso Catania. Faggiano ha due idee per l'attacco Il talentuoso numero dieci del Pineto verso la Sicilia. Il ds granata a caccia di gol

Un nome attuale. Giovanni Bruzzaniti è il grande sogno per l'attacco della Salernitana. Il club granata non ha fatto mai mistero di voler mettere le mani sul numero 10 del Pineto, tra i calciatori più talentuosi dell'intera serie C. Trascinatore del club abruzzese, per Bruzzaniti però il grande salto è nell'aria. La dirigenza non ha nascosto la possibilità di una cessione illustre a suon di euro, con richiesta che si aggira sul mezo milione e che ha spaventato la Salernitana. Negli ultimi giorni è arrivato l'affondo del Catania. Gli etnei intravedono in Bruzzaniti l'alter ego di Cicerelli, out almeno fino alla prossima primavera. In Sicilia si punta a chiudere l’operazione prima di Natale. L’obiettivo è un passaggio a titolo definitivo. Nei prossimi giorni è in programma un nuovo vertice tra il direttore sportivo del Pineto Marcello Di Giuseppe e i dirigenti rossazzurri per provare a sbloccare il trasferimento in Sicilia.

Faggiano a caccia di una punta

La Salernitana però vaglia il mercato e va a caccia di un colpo importante per mettere nel motore gol pesanti. Il grande sogno resta Facundo Lescano, attaccante che ormai è pronto a dire addio all'Avellino dopo una prima parte di stagione senza guizzi nè troppe chance, soprattutto nella parte centrale della stagione. Si lavora per un prestito con diritto di riscatto, con possibile obbligo in caso di promozione in serie B. Piace tanto a Giuseppe Raffaele invece il nome di Luigi Cuppone, scivolato fuori dall'undici iniziale all'Audace Cerignola e pronto a dire addio. La Salernitana lo sonda ma aspetterà prima l'evoluzione della situazione Lescano per poi affondare il colpo.