Scatto nelle acque cilentane:"E' Gesù", la foto diventa virale Migliaia i commenti all'immagine che arriva anche in televisione

La foto scattata nei cieli di Agropoli da Alfredo Lo Brutto che, per un gioco di luci sembra ritrarre Cristo sceso per benedire la comunità cilentana, è diventata virale, scatenando un caso mediatico del quale si è interessata anche la Rai durante la trasmissione “La Vita in Diretta”.

Tantissimi i commenti sui social, c'è chi ha parlato di miracolo, chi di un semplice effetto ottico, creato dai riflessi del sole. In molti ci avrebbero visto Gesù o un segno divino. Sicuramente l'immagine ha fatto molto discutere.