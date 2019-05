I ragazzi con la sindrome autistica si approcciano al Kayak Intensa giornata di sport e grandi emozioni quella vissuta presso la piscina di Campagna

Il Kayak (canoa) le regole base illustrate in acqua e dunque sul campo ai ragazzi con sindrome autistica. Giornata intensa di sport, quella svoltasi presso la piscina “New A2R Aquatic nuoto” di Campagna lo scorso 4 maggio.

L'appuntamento ha sancito l’inizio di un percorso strutturato che prevede attività di pairing in piscina (2 incontri) e attività pratica di kayak in ambiente marino (4 incontri). Tale percorso condiviso, utilizzando sempre un approccio bottom-up, è il risultato della collaborazione costante tra il Circolo Canottieri di Agropoli, Cooperativa Sociale “Il Tulipano/Cilento4All” e il Dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università di Napoli “Parthenope”, nonché i rappresentanti di alcune associazioni di genitori, quali “Autismo fuori dal silenzio” e “Famiglie in rete”

«E’ stato un vero successo, alcuni ragazzi sono già riusciti ad essere autonomi in kayak, infatti dopo soltanto pochissimo tempo in cui ci siamo cimentati ad impartire lezione di equilibrio e di pagaiata, i ragazzi hanno compreso alla perfezione il gesto atletico ed hanno pagaiato da soli. - Ha commentato pienamente soddisfatto il direttore sportivo del Circolo Canottieri di Agropoli, Leopoldo Catena al termine dell’intensa giornata - Questo rappresenta una pietra miliare nel raggiungimento dello scopo del nostro progetto pilota. Siamo veramente soddisfatti».