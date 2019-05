Consegna dei lavori sulle strade della provincia di Salerno Interventi previsti a Fisciano e Mercato San Severino

Proseguono i lavori di manutenzione, miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria programmati dalla Provincia di Salerno su tutto il territorio provinciale. Fra oggi e domani iniziano interventi a Fisciano per il ripristino di barriere di sicurezza stradale sul tratto SP 450 ingresso Università degli studi di Salerno, e a Mercato San Severino, sulla SP n. 309/a e n. 309/b dove sono previsti lavori di consolidamento del piano viario.

“Iniziano altri lavori fra oggi e domani - precisa il Presidente della Provincia, Michele Strianese - salvo imprevisti, si procede alle operazioni relative ai lavori di ripristino delle barriere di sicurezza ai margini della rampa di accesso ingresso Università degli studi di Salerno, ricadenti nel territorio del comune di Fisciano. E domani, 21 maggio, si prosegue con interventi individuati durante i recenti sopralluoghi sui tratti della provinciale n.309/a e n.309/b, ricadenti nel territorio del comune di Mercato San Severino. Mobilità e sicurezza sono fra i diritti primari del cittadino, per questo lavoriamo quotidianamente, per tutelare una mobilità sicura per le nostre comunità."