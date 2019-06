Igiene urbana, Uil Fpl all’attacco sulla riorganizzazione “Le maestranze vanno tutelate, basta precari”

Riorganizzazione dell’igiene urbana, la Uil Fpl chiede soluzioni al Comune di Salerno dicendo no al precariato. L’appello parte dalle recenti dichiarazioni dell’assessore al ramo e dai problemi di carenza di personale evidenziati da tempo. «Il servizio va rimodulato salvaguardando le nostre maestranze – sottolinea Gerardo Bracciante – Appare del tutto inutile dire che si conoscono i problemi, in verità mancano le soluzioni. Fin quando operano sul territorio cittadino diverse società, in alcuni casi si opera in sovrapposizione, creando inutili dispendi di energia ed economici. Si afferma, che possiamo ricorrere agli spazzini stagionali, ma è una vera follia.

Noi siamo contrari al lavoro occasionale e stagionale, basta vedere la storia dei vigili urbani che lavorano a part/time 60 giorni all’anno». Dal sindacato un esortazione al Comune di Salerno, affinché si proceda con i bandi pubblici per le nuove assunzioni: «Ricorrere al precariato è frustante per i giovani, dopo tanti anni impropriamente definiti stagionali, che in altre città hanno un ruolo e una responsabilità ben diversa. Noi della Uil – conclude Bracciante – continueremo a batterci per portare alla luce i problemi di organizzazione».