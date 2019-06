Coppia gay: il comune registra due gemelli con doppio cognome Il sindaco: “Poi toccherà al tribunale dei minori valutare”

Registrati all'anagrafe del Comune di Pontecagnano Faiano con il doppio cognome due gemelli, nati il 23 giugno scorso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. A dare la notizia la madre biologica, omosessuale, sottopostasi a inseminazione artificiale a Malaga, in Spagna. La donna ha contratto l'unione civile con un'altra donna il 20 ottobre 2016.

Sul fatto il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, ha detto all'ANSA di voler registrare i gemelli con il doppio cognome della madre biologica e della sua compagna, cosa che non sarebbe consentito secondo la legge italiana. "La normativa non è chiara. I gemelli assumeranno il doppio cognome - ha precisato il sindaco - poi toccherà al Tribunale dei Minori valutare. Per me conta la famiglia di fatto dei neonati".