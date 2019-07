Passata la grande paura la piccola Noemi ospitata in Cilento Il soggiorno offerto dalla famiglia Acanfora

Una vacanza in Cilento per la piccola Noemi. Il regalo arriva dall'Olimpia Cilento Resort che ha ospitato la bambina ferita in un agguato di camorra a Napoli, qualche mese fa. L'iniziativa arriva dalla famiglia Acanfora, titolare della catena di Hotel & Resort che ha invitato i genitori e la bimba a trascorrere un periodo di villeggiatura nel Parco Nazionale del Cilento.

Dopo la grande paura e preoccupazione per le sorti della piccola un gesto di generosità da parte degli imprenditori che hanno voluto regalare un pò di svago e relax alla famiglia di Noemi che ha accettato con gioia l'offerta. Un soggiorno per regalare ore di svago alla piccola, accolta da tutto il personale con grande affetto.