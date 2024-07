Schlein ospite al Festival di Giffoni: "L'autonomia è una secessione mascherata" La segretaria del Pd ha incontrato i giovani protagonisti. E su Scampia: fare luce sulla tragedia

"Siamo molto felici che sia partita la raccolta firme per fermare l'autonomia differenziata, una legge che spacca in due il Paese, che ha invece bisogno di essere ricucito, ed è una riforma che fa male anche al Nord". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, durante l'incontro al Festival del Cinema di Giffoni.

"È una riforma - ha aggiunto - che stanno portando avanti senza un euro, senza nemmeno disturbarsi a nascondere che si tratta ancora del disegno secessionista della Lega, a cui Fratelli d'Italia si piega per un accordo di potere legato alla riforma del premierato, anche quella molto pericolosa", ha detto.

Schlein ha aggiunto: "Sulla classe dirigente, credo che dobbiamo fare tanti sforzi per riuscire a ridare credibilità, dignità alla politica, che è uno strumento insostituibile per migliorare la vita delle persone e del pianeta. Ogni forza politica - ha detto - deve fare il suo sforzo per aprire le proprie porte, le proprie finestre e riuscire a coinvolgere le nuove generazioni. E farlo lasciando da parte quel paternalismo con cui, troppo spesso, la politica guarda e ha guardato alle nuove generazioni".

E a proposito dei giovani ha ribadito: "Vuol dire aprire degli spazi che, poi, sono loro a dover prendere e a dover occupare con una voce autonoma, anche quando è critica merita di essere ascoltata e puo' aiutarci a costruire politiche migliori per il futuro. Quando parliamo di salario minimo, di contrasto ai contratti a tempo determinato, i contratti precari, stiamo parlando del fatto che tanti giovani, oggi, non credono di poter avere più un'opportunità di futuro dignitosa in questo Paese".

Infine, un riferimento al crollo della Vela Celeste: "Quella accaduta a Scampia è stata una tragedia drammatica. Abbiamo immediatamente espresso tutta la nostra vicinanza alle persone, alle famiglie, al quartiere colpito. C'è da fare luce su quello che è accaduto perché non può accadere una cosa del genere".