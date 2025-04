"Salernitana for education", Christensen e Girelli parlano ai ragazzi Nuovo appuntamento col progetto voluto dal club e aperto alle scuole

Nuovo appuntamento per il progetto scolastico “Salernitana for education”, ideato dal club granata e con target gli alunni delle scuole primarie del territorio. Domani, martedì 15 aprile 2024, il club granata sarà protagonista all'IC Alfano-Quasimodo presso l'auditorium del plesso "Alfonso Gatto”. A rappresentare il club granata i calciatori Oliver Christensen e Stefano Girelli, il team manager Salvatore Avallone ed il responsabile safeguarding nonché tutor del settore giovanile granata, dott. Giampaolo Cataldo, per parlare di fair play, valori dello sport, importanza della sana alimentazione e per rispondere alle curiosità degli allievi.

Continuerà il contest voluto dal club e riservato agli alunni: i lavori aventi come tema l'amore per la Salernitana saranno presentati alla società. Le classi che avranno prodotto il materiale più bello, potranno essere ospitate per un giorno al centro sportivo Mary Rosy ed incontrare calciatori e staff granata.