"Ruggi d'Aragona", dopo quattro mesi il manager Verdoliva lascia l'ospedale

Clamoroso cambio al vertice dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi” di Salerno. A poco più di 4 mesi dalla sua nomina, il manager Ciro Verdoliva lascia l’incarico.
Ad attenderlo un prestigioso ruolo di direttore generale presso l'Ufficio garante nazionale disabilità.
All’indomani della nomina, voluta dall’ex governatore De Luca, Verdoliva aveva preannunciato la volontà di cambiare profondamente l’ospedale di Salerno, cui fanno capo 5 nosocomi della provincia, anche in vista dell’inaugurazione del nuovo ospedale finanziato dalla Regione.
Il direttore generale proseguirà ora il suo lavoro e per il “Ruggi d’Aragona” si attende la nomina della nuova guida, che spetterà al presidente Roberto Fico, recentemente eletto alla guida della Campania.