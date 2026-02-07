Turista morta al fiordo di Furore, skipper condannato va in carcere Dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di detenzione

È stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Napoli-Poggioreale lo skipper 32enne che, nell'agosto del 2023, provocò un incidente mortale in mare, a seguito del quale perse la vita Adrienne Vaughan. L'ordine di carcerazione è stato emesso dal Tribunale di Salerno e notificato nella giornata di venerdì dai carabinieri di Massa Lubrense. Lo skipper è stato condannato a 4 anni e 9 mesi di detenzione.

L'incidente avvenne il 4 agosto 2023 a largo del Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana. Secondo la ricostruzione il gozzo guidato dallo skipper si andò a scontrare con il veliero Tortuga. L'impatto determinò la morte della turista statunitense Adrienne Vaughan, 45 anni, manager della casa editrice Bloomsbury, in vacanza in Costiera Amalfitana con il marito e i loro due figli.

Insieme con la famiglia, la 45enne stava prendendo parte a una festa di matrimonio sul veliero quando avvenne l'incidente: l'impatto la fece cadere in acqua venendo poi travolta dall'elica dell'imbarcazione.