Frana in Costiera Amalfitana: potenziati i collegamenti via mare Istituito anche un servizio navetta per i docenti delle scuole cittadine

Potenziati i collegamenti via mare per provare a ridurre i disagi di cittadini e pendolari a seguito della frana caduta in Costiera Amalfitana. In particolare il Comune di Cetara, su input del sindaco Fortunato Della Monica, ha varato una serie di misure, a cominciare dall’istituzione da parte di Travelmar di una corsa suppletiva delle vie del mare. Al momento, infatti, la statale Amalfitana risulta chiusa in località Fuenti, al confine tra Vietri sul Mare e Cetara. L'unica strada percorribile resta il valico di Chiunzi.

«Grazie alla disponibilità della Travelmar sono riuscito ad ottenere l’istituzione di una corsa suppletiva a partire da lunedì che farà scalo presso il Porto di Cetara alle ore 7.15 - spiega il sindaco Fortunato Della Monica -. Questo collegamento mattutino sarà utile ad alleviare i disagi causati dalla chiusura della strada in località Fuenti ai pendolari e agli studenti mentre ci sarà analoga corsa aggiuntiva alle ore 14.10 da Salerno a Cetara. Queste corse sono in aggiunta al normale orario delle vie del Mare. Sempre a decorrere da lunedì e fino a cessata esigenza, verrà istituito un servizio navetta per i docenti delle scuole di Cetara provenienti da Salerno con partenza alle ore 7.45 dai “Giardini del Fuenti". Il personale scolastico potrà usufruire delle aree esterne della struttura per la sosta delle rispettive autovetture fino alla riapertura dell’arteria. Inoltre, come presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi ho scritto al presidente Fico e all’Assessore Zabatta per chiedere, l’istituzione in tempi brevi, di un tavolo tecnico in Regione Campania finalizzato ad ammettere a finanziamento un masterplan per il risanamento idrogeologico da Vietri a Positano».