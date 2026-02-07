Salerno, il campo largo lancia la sfida per il Comune senza Pd e Psi Prima uscita pubblica per la coalizione "alternativa" a De Luca

All'indomani del commissariamento del Comune di Salerno per le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, la campagna elettorale è subito entrata nel vivo. A fare la prima mossa è stato il campo largo che, pur senza Pd e Psi - forze politiche a cui resta aperta la porta - ha lanciato la sfida verso le Amministrative con una coalizione ampia e che vede al tavolo Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Noi di Centro, Oltre, Casa Riformista, Salerno in Comune e Semplice Salerno. "Abbiamo delineato il perimetro politico ma restiamo aperti a chi vorrà condividere con noi un'idea diversa di città", il messaggio ribadito nel corso della mattinata. Pur senza mai citare l'ex governatore Vincenzo De Luca, è chiaro che il progetto si ponga in contrapposizione rispetto all'ex sindaco di Salerno. "In questi anni sono stati fatti troppi passi all'indietro, chi amministrerà Salerno dovrà fare i salti mortali per far quadrare i conti e garantire servizi alla collettività"; l'affondo lanciato dal campo largo che già nelle prossime settimane potrebbe lanciare il nome del proprio candidato sindaco