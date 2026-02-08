Casarano, primo successo nel 2026. Di Bari: "A Salerno con ambizione" I pugliesi battono il Sorrento (2-0) e sognano i playoff. Emergenza infortuni verso l'Arechi

Primo successo nel 2026. Il Casarano interrompe una striscia horror nel nuovo anno, con ben cinque partite senza vittorie, e torna a sorridere. I pugliesi battono 2-0 il Sorrento con i gol di Giraudo e Versienti e riprendono la corsa verso i playoff. Un’affermazione importante per Chiricò e compagni da un gennaio non facile, con le pressioni anche sulla panchina di Di Bari che respira. “Abbiamo ritrovato solidità, fame, determinazione. Siamo stati bravi nel riuscire a sopperire alle difficoltà, sottolineando il valore del rapporto squadra-allenatore, anche con il supporto dei nuovi che sono entrati con la testa giusta. Non ero felice dell’inizio del 2026 ma ora voglio regalare i playoff al presidente che da inizio anno sogna una qualificazione ai playoff”.

“Salerno sfida difficilissima”

La testa ora è proiettata alla trasferta di martedì a Salerno, con il Casarano che deve fare i conti però con una lista bella lunga di indisponibili. Maiello, Grandolfo e Celiento hanno scontato il turno di squalifica ma non tutti saranno disponibili per la sfida alla Salernitana. Di Bari svela: “Non abbiamo il tempo di esultare perché dobbiamo preparare una sfida difficilissima in uno stadio importantissimo. Abbiamo Celiento a disposizione ma per martedì diventa dura per gli altri. Maiello era squalificato ma sta facendo i conti con un durissimo colpo rimediato a Cava de’ Tirreni, non so se rientrerà. Però faremo di necessità virtù, con l’ambizione di poter chiudere il discorso salvezza”.

