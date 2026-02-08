Frana sulla Statale Amalfitana, corsa contro il tempo per la riapertura Sprint dei lavori approfittando della tregua del maltempo

Approfittando anche della tregua del maltempo che in queste ore non ha mollato la presa sul salernitano, si accelera per i lavori di ripristino e messa in sicurezza sulla Strada Statale 163 Amalfitana dopo la frana tra Vietri sul Mare e Cetara.

Il sindaco della città della ceramica, Giovanni De Simone, sta seguendo da vicino l'evoluzione della situazione. "Proseguono incessantemente i lavori sul tratto della SS163 Amalfitana. Si lavora per cercare di istituire il senso unico alternato già nella giornata di domani", l'auspicio espresso dalla fascia tricolore vietrese.

Lo smottamento dei giorni scorsi ha provocato lo stop alla circolazione in entrambi i sensi di marcia, con notevoli disagi sia per i residenti che per i turisti. Potenziati i servizi di trasporto alternativi ma i problemi restano.

Anche per questo si prova ad accelerare per provare a riaprire al traffico, seppur parzialmente, in concomitanza con l'inizio della nuova settimana.