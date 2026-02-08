Voragine in via Calenda, dai residenti esposto al neo-commissario La città fragile e le preoccupazioni di chi abita nel quartiere

La voragine che si è aperta in via Calenda e le preoccupazioni dei residenti di questa zona di Salerno. Affidata all'avvocato Gennaro Izzo la redazione di un esposto che nelle prossime ore sarà inviato all'attenzione del commissario prefettizio appena nominato dopo le dimissioni del sindaco Enzo Napoli.

I firmatari chiedono di "monitorare subito la grave situazione di disagio che si è venuta a creare per i residenti del rione "La Mennola" a seguito della chiusura della strada principale del quartiere e dei concomitanti lavori di Terna lungo tutta la zona".

La mobilitazione è partita spontaneamente per fare in modo di far sentire la voce - e le preoccupazioni - dei cittadini al commissario e attivare prima possibile le necessarie contromisure per trovare una soluzione.

La voragine di via Calenda, insieme agli altri problemi registrati in questi giorni di intense precipitazioni, ha riproposto il tema della fragilità del territorio di Salerno.