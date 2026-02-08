Salerno, il campo largo si prepara al voto e ribadisce il "no" a De Luca Dopo l'iniziativa dei partiti si va verso la spaccatura nell'area progressista

In vista delle prossime elezioni amministrative a Salerno, prende forma un progetto politico unitario che mette insieme forze progressiste e civiche. Alla conferenza stampa di presentazione, tenutasi al bar Moka di corso Vittorio Emanuele, hanno partecipato rappresentanti di Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Azione, Noi di Centro, Oltre, Casa Riformista, Salerno in Comune e Semplice Salerno. Tra i presenti, Gianfranco Valiante per Casa Riformista ed Enrico Indelli per Noi di Centro.

L'iniziativa conferma le divisioni nel cosiddetto "campo largo": in attesa di capire quale sarà il ruolo del Partito Democratico, la certezza è che si seguiranno strade diverse tra i partiti della coalizione e De Luca, pronto a tornare sindaco della sua cittò.

A ribadire la linea del Movimento 5 Stelle è stata la coordinatrice provinciale Virginia Villani, che ha chiarito il senso dell’iniziativa: «Questo progetto non nasce contro qualcuno, ma nasce per qualcuno, per la città di Salerno e per i salernitani». Villani ha criticato la chiusura anticipata dell’amministrazione comunale: «Non è possibile chiudere un’amministrazione con un anno di anticipo, giusto per un capriccio di qualcuno. È una cosa indegna di un Paese civile».

Rivendicando l’esperienza politica avviata con le elezioni regionali, ha aggiunto: «Abbiamo scritto una bella pagina di storia, abbiamo quasi cambiato un po’ il paradigma della politica regionale e della politica amministrativa dei nostri Comuni. Parto proprio da qui, dall’esperienza che stiamo facendo in Regione Campania: il presidente Fico sta dimostrando coerenza, capacità amministrativa. Sappiamo che è un percorso difficile e non ci facciamo illusioni – ha proseguito – però abbiamo dalla nostra parte competenza, capacità, onestà e soprattutto rispetto per le persone».

Sul candidato sindaco della coalizione, Villani ha spiegato che il confronto è in corso: «Adesso stiamo cercando di definire bene il perimetro e di capire qual è la forza politica o il candidato di quella forza politica che meglio può rappresentare questa coalizione. Ce ne sono».

Infine, sull’apertura ad altre forze politiche, ha concluso: «Noi stiamo aspettando, abbiamo invitato tutti».