Salernitana, l'ad Pagano: "Ci mettiamo la faccia, ora serve unione" Il messaggio del dirigente: "Le sconfitte fanno male, ora serve compattezza"

Un nuovo messaggio social. Dopo le parole nel post-Cerignola e la scelta di ripartire da Giuseppe Raffaele dopo il faccia a faccia con la squadra, l'amministratore delegato della Salernitana Umberto Pagano si affida ancora ad Instagram per commentare il momento granata e lanciare messaggi d'unione: "In un momento complesso come questo, è doveroso metterci la faccia con senso di responsabilità e massima chiarezza. La situazione richiede compattezza, non divisioni. Le sconfitte fanno male a tutti ma non è questo il tempo della polemica o delle esasperazioni. È il tempo della coesione.

Le difficoltà non devono distrarci dall’obiettivo, né compromettere il lavoro in atto. Uniti, determinati e concentrati: solo così si costruisce la strada per la risalita". La panchina di Giuseppe Raffaele resta traballante, il club prova a lanciare messaggi d'ottimismo.