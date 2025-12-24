Salernitana, trasferta con restrizioni a Siracusa: i dettagli Saranno appena 400 i tagliandi disponibili per il settore ospiti dell'impianto siciliano

Il 2026 del tifo per la Salernitana si apre subito con il semaforo giallo arrivato dall’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Dopo l'annuncio della Curva Sud Siberiano di voler essere affianco della squadra anche in una delle trasferte più difficili sotto il profilo logistico, per la trasferta in Sicilia che aprirà il 2026 della Bersagliera il Viminale ha inserito il match del prossimo 4 gennaio tra quelli con alti connotati di rischio in materia di ordine pubblico.

Le restrizioni

Per la sfida che aprirà il girone di ritorno è stata disposta la vendita dei biglietti solo per i possessori dell’Hippo Card e se residenti nella Provincia di Salerno consentita per i 400 posti del settore ospiti dell’impianto siciliano. Inoltre si richiede il potenziamento del servizio di stewarding e il rafforzamento dei servizi di sicurezza, con particolare attenzione alle attività di prefiltraggio e filtraggio, secondo le normative di settore.