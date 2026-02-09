Vertenza Team Service, tensione alle stelle dinanzi all’Asl di Salerno Feriti due manifestanti, riunione chiusa con esito negativo

Sì sono vissuti istanti di forte tensione questo pomeriggio dinanzi alla sede dell'Asl di Salerno dove è andato in scena un nuovo incontro legato alla vertenza della Team Service. Una questione che sta tenendo con il fiato sospeso oltre 600 lavoratori che si occupano di logistica e pulizie in diversi ospedali della provincia di Salerno.

Mentre all'interno era in corso una riunione, all'esterno la tensione è sfociata anche in atti di violenza. Parte dei manifestanti, in preda all'esasperazione, ha provocato ad accedere nella sede di via Nizza ma è stata respinta dalle forze dell'ordine. Ad avere la peggio sono state due persone, un uomo e una donna, che sono rimaste ferite.

La riunione, terminata soltanto in serata, si è chiusa con un nulla di fatto: i sindacati hanno dato esito negativo, ribadendo la necessità di coinvolgere al prossimo incontro anche la Soresa e la Regione Campania per cercare una soluzione che possa dare garanzie ai lavoratori.