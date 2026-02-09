Vertenza Team Service, tensione alle stelle dinanzi all’Asl di Salerno

Sì sono vissuti istanti di forte tensione questo pomeriggio dinanzi alla sede dell'Asl di Salerno dove è andato in scena un nuovo incontro legato alla vertenza della Team Service. Una questione che sta tenendo con il fiato sospeso oltre 600 lavoratori che si occupano di logistica e pulizie in diversi ospedali della provincia di Salerno.
Mentre all'interno era in corso una riunione, all'esterno la tensione è sfociata anche in atti di violenza. Parte dei manifestanti, in preda all'esasperazione, ha provocato ad accedere nella sede di via Nizza ma è stata respinta dalle forze dell'ordine. Ad avere la peggio sono state due persone, un uomo e una donna, che sono rimaste ferite.
La riunione, terminata soltanto in serata, si è chiusa con un nulla di fatto: i sindacati hanno dato esito negativo, ribadendo la necessità di coinvolgere al prossimo incontro anche la Soresa e la Regione Campania per cercare una soluzione che possa dare garanzie ai lavoratori.