Salernitana, con il Casarano protesta ultras dinanzi alla Tribuna Contestazione prima del fischio d’inizio, poi sostegno a squadra e calciatori

Gli ultras della Salernitana organizzeranno un momento di protesta prima del match contro il Casarano. Lo hanno reso noto i gruppi della Siberiano con una nota diffusa in serata. La parte più calda del tifo, nel corso dei novanta minuti sarà regolarmente all'interno dello stadio per sostenere il cavalluccio marino. Ma prima del match si sposterà dinanzi alla Tribuna per manifestare in modo chiaro il proprio dissenso.

"Noi resteremo al nostro posto, resteremo ancora una volta a difesa dei nostri colori ", si legge nella nota diffusa dagli ultras.

"Il nostro dissenso verso chi non rappresenta i nostri valori e non è degno di portare il cavalluccio cucito sul petto lo manifesteremo a casa nostra perché oggi l'assenza non fa rumore quanto una tifoseria compatta e schierata verso lo stesso obiettivo.

Domani saremo come sempre sugli spalti a gridare ancor più forte che la Salernitana siamo noi. Prima del fischio d'inizio chiunque sia stanco del modo di fare di questa società che, ancora una volta, ha deluso sotto tutti i punti di vista, e dei giocatori mercenari colpevoli dell'ennesima e fallimentare annata è chiamato ad unirsi al nostro grido di dissenso all'esterno della tribuna.

Niente social, niente finti protagonismi... contano i fatti. Post sgrammaticati, maldestri tentativi di fotomontaggi e qualche paginetta social attaccano proprio chi ogni giorno cerca di difendere non solo i propri colori ma anche e soprattutto la propria città. Ci teniamo a sottolineare che ogni nostra comunicazione viene effettuata tramite le nostre pagine ufficiali e non da qualche pseudo-opinionista. Sia ben chiaro a tutti che per noi non esistono distinzioni e "Chi è contro la Salernitana è nostro nemico".

Il nostro unico obiettivo è schierarsi a difesa della Bersagliera e della città di Salerno contro tutto e tutti!", concludono gli ultras.