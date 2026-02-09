Salernitana-Casarano, i convocati di Di Bari: due recuperi e ben sei assenti Il tecnico pugliese ritrova due pedine preziose. Ancora fuori Maiello per infortunio

Due recuperi ma anche una lunga lista di indisponibili. Il Casarano rende nota la lista dei convocati per la sfida di domani sera all’Arechi con la Salernitana. Il club pugliese può sorridere per i recuperi di Celiento e Grandolfo. I due calciatori hanno scontato i rispettivi turni di squalifica e si candidano per una chance da titolare nel match in programma alle ore 20:30. Per Di Bari però non arrivano buone notizie dall’infermeria. Pesa soprattutto l’assenza di Maiello, con il capitano dei pugliesi che non ha smaltito la forte contusione rimediata nel match con la Cavese e sarà costretto ancora ad alzare bandiera bianca. Out anche Logoluso, Lulic, Negro, Perez, Pinto.

Di seguito, la lista dei convocati per Salernitana-Casarano: Filippo Bacchin, Matteo Bachini, Alessio Barone, Ismael Cajazzo, Daniele Celiento, Salvatore Cerbone, Mino Chiricò, Niccolò Chiorra, Antonio D’Alena, Flavio Di Dio, Vincenzo Ferrara, Ertijon Gega, Federico Giraudo, Francesco Grandolfo, Bryght Gyamfi, Jacopo Leo, Vito Leonetti, Matteo Martina, Mario Mercadante, Francesco Palumbo, Giulio Patrignani, Denny Pucci, Andrea Santarcangelo, Leandro Versienti.

Fonte foto: Casarano calcio