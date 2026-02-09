Allarme a Capaccio Paestum: avvistato un alligatore nel canale di bonifica L'appello: «Fate attenzione ai bambini e agli animali domestici»

Emergenza a Capaccio Paestum dove in mattinata è stato avvisato un esemplare di alligatore. A lanciare l'allarme è stato un cittadino che ha segnalato l'inedita presenza al comando della Polizia Locale. Il rettile è stato avvistato nel canale di bonifica denominato "Laura Nuovo" in località Gromola-Laura.

«Il fatto è serio, chi ha le abitazioni lungo il canale fate attenzione ai bambini e agli animali domestici», l'appello lanciato dall'associazione Nazionale vigili del fuoco in congedo, allertata al pari di caschi bianchi, pompieri e carabinieri.

La speranza è di riuscire ad intercettare il rettile al fine di portare a termine il recupero. Resta da capire da dove provenga l'alligatore: il sospetto è che si tratti di un esemplare detenuto illegalmente da qualcuno che, successivamente, se ne sarebbe liberato, abbandonandolo nei pressi del canale di bonifica.

