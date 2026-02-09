Salernitana-Casarano, Raffaele: "Siamo feriti, dobbiamo rialzarci" Il tecnico: "Vogliamo il riscatto, ora dobbiamo vincere"

Sfida chiave. Giuseppe Raffaele guarda in faccia il suo destino. Salernitana-Casarano è esame determinante: “Siamo feriti dall’ultima sconfitta rimediata a Cerignola e vogliamo assolutamente il riscatto. In questi tre giorni di lavoro tra una gara e l’altra abbiamo cercato di immettere tutte le energie possibili, perché vogliamo riprendere il nostro cammino e ci teniamo a reagire in questi novanta minuti nel nostro stadio. Il Casarano ha battuto il Sorrento nell’ultimo turno ed è venuto fuori da un periodo non brillante. È una squadra di livello, che ha una rosa forte, buona qualità di gioco e dei singoli importanti. Per questo, merita rispetto e massima attenzione, però le nostre motivazioni in questo momento devono essere superiori ed andare al di là di chi sia l’avversario di turno”.

"Speriamo di recuperare elementi"

L’allenatore granata conclude: “Nell’elenco dei convocati rientra a disposizione Longobardi dopo la squalifica. Per il resto gli assenti restano gli stessi di venerdì sera, anche se in settimana contiamo di ritrovare a piccoli passi qualcuno. Tuttavia, pensiamo prima al match di domani. Affrontiamo un turno infrasettimanale e di certo la gestione delle forze avrà il suo peso ma le energie mentali devono superare ogni altro fattore. La grande voglia di ricominciare il nostro percorso deve essere preponderante: c’è in tutte le componenti e dobbiamo dimostrarlo”.