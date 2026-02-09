Dopo l’omicidio di Russo spunta una foto di Sirica in cella con il fratello La casa circondariale ha avviato un’indagine interna: rabbia e indignazione

Sta sollevando rabbia e indignazione una foto finita in rete e nella quale compaiono Andrea Sirica - il 35enne arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno, Gaetano Russo - accanto al fratello. La foto sarebbe stata scattata in questi giorni nel carcere di Salerno dove Sirica è stato condotto per l’omicidio compiuto nella notte tra lunedì e martedì scorsi. Lo scatto è stato pubblicato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, corredato dalla segnalazione ricevuta: "Non ci sono parole. Direttamente dal carcere insieme al fratello, dopo l'omicidio al panettiere Gaetano Russo”.

La foto, da una prima e sommaria analisi effettuata dai vertici del carcere di Salerno, sarebbe stata scattata proprio in una cella della casa circondariale. L’ordinamento penitenziario, infatti, prevede la possibilità che due fratelli possano essere ristretti nella stessa cella. Ora serviranno ulteriori accertamenti per capire come sia stata realizzata e condivisa la fotografia. La direzione della casa circondariale, guidata da Carlo Brunetti, ha subito avviato un procedimento interno per provare a capire quanto accaduto.