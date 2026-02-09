Salernitana-Casarano, i convocati di Raffaele: out cinque granata Diverse defezioni per Raffaele

Nessun recupero dall’infermeria. Nella lista dei convocati della Salernitana per la sfida con il Casarano non ci sono rientri dall’infermeria. Per la sfida di domani sera, Giuseppe Raffaele ritrova solo Longobardi dopo il turno di squalifica che lo ha obbligato a saltare la trasferta di Cerignola. Il calciatore ex Rimini scenderà in campo dal 1' sulla corsia destra al posto di Quirini. Non ci saranno Inglese, Cabianca, Boncori, Di Vico e Antonucci, frenati dei rispettivi problemi fisici.

Di seguito l’elenco dei convocati per Salernitana-Casarano:

PORTIERI: 1 Donnarumma, 22 Brancolini, 41 Cevers;

DIFENSORI: 2 Berra, 14 Villa, 18 Golemic, 23 Arena, 24 Quirini, 26 Matino, 28 Longobardi, 33 Anastasio;

CENTROCAMPISTI: 5 Capomaggio, 4 Gyabuaa, 6 de Boer, 21 Carriero, 29 Tascone;

ATTACCANTI: 7 Achik, 10 Ferrari, 20 Ferraris, 25 Molina, 32 Lescano.