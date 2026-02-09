Salernitana, Arechi semi deserto per la sfida al Casarano Cresce la delusione del popolo granata

Sono appena 1110 i biglietti venduti ( di cui 26 per il settore ospiti) per il match tra Salernitana e Casarano in programma domani sera allo stadio Arechi. Un dato che fotografa in maniera evidente il clima di scetticismo e amarezza che si respira nella città d'Arechi. La sconfitta di Cerignola e gli 11 punti di distacco accumulati dal primo posto hanno, infatti, riaperto la frattura tra la piazza e la società, finita nuovamente sotto accusa per il deludente cammino avuto dai granata soprattutto nel girone di ritorno. A nulla, dunque, sono servite le parole dell'ad Umberto Pagano che, attraverso il suo profilo social, ha inviato l'ambiente a restare unito per provare a superare con compattezza il momento difficile. Domani l'Arechi sarà semi deserto ed il rischio concreto è che si registri il record negativo stagionale in termini di presenze. Amarezza che Capomaggio e compagni dovranno provare a scacciare con una prova convincente sul campo, infrangendo quel tabù Arechi che, da quasi due mesi, si è abbattuto sulla Salernitana.