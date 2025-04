Incendio in un palazzo a Salerno: le fiamme sono partite dalla caldaia Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco

Momenti di tensione intorno alle 17 nel quartiere di Pastena a Salerno, per un incendio divampato sul balcone di un’abitazione in via Madonna di Fatima. Le fiamme pare siano scaturite dalla caldaia posizionata esternamente all'altezza del quinto piano.

I soccorsi dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'utilizzo di un'autoscala e con al seguito anche un'autobotte hanno messo in sicurezza la casa.