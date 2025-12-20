Salernitana-Foggia 2-1, Achik: "Il 4-3-3 mi esalta, qui per sognare" L'esterno: "Mi sento centrale in questa squadra, vogliamo il primo posto"

Lo spaccapartite che ora fa la differenza anche dal 1’. Giuseppe Raffaele se lo coccola ma gli chiede di dare di più. Ismail Achik invece sorride e si gode una seconda prova maiuscola dopo Picerno: “Centriamo una vittoria importante, è mancato solo il gol, ci proverò nelle prossime partite. Abbiamo avuto molte occasioni ma le abbiamo mancate. Quando poi sbagli tanto rischi di subire il gol del pari. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Il mio rendimento? E’ una questione d’ambiente, ora va a meglio. Ci sono partite in cui fa bene, altre in cui magari non riesci a dare il meglio. Però sto dando il massimo. Ora dobbiamo continuare così, vogliamo arrivare al primo posto, vogliamo continuare su questo passo”.

“Il 4-3-3 è il mio modulo preferito”

Dal passaggio alla difesa a quattro ne ha beneficiato proprio l’ex Audace Cerignola, titolare alle spalle di Ferrari: “Credo sia il metodo di gioco di avere spazio per sprigionare le mie qualità. Con Raffaele abbiamo un legame bellissimo, c’è grande legame e sintonia. Sto provando a migliorare, cercando di seguire la sua richiesta di dare il massimo”. Salerno è tra le tappe più belle della sua carriera: “Sono partito da Cutro, poi a Rende la mia carriera ha preso il volo. Sulla spiaggia mi divertivo con gli amici. Ora voglio esaudire i miei sogni”.