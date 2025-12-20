Salerno, grande successo per la cena di Natale organizzata all'Anffas Un appuntamento speciale per unire la comunità nel segno dell'inclusione e della solidarietà

Una serata all’insegna della solidarietà e dell’inclusione, una cena per sostenere l'idea di un progetto ambizioso, un progetto che si spera possa diventare presto realtà. Grazie ai fondi raccolti, si rafforza la possibilità di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas “Giovanni Caressa” e realizzare spazi destinati alla realizzazione di una piscina per attività terapeutiche in acqua, ambienti multisensoriali, aree educative e formative.

Grande successo per la Cena di Natale della Fondazione Anffas Salerno “Giovanni Caressa”, da sempre un appuntamento speciale capace di unire la comunità attorno a valori condivisi come accoglienza, solidarietà e inclusione. Un evento capace di gettare le basi di un cambiamento reale e duraturo nella qualità della vita delle persone con disabilità, che ha visto la partecipazione di amici, famiglie, professionisti e rappresentanti delle istituzioni, tutti uniti nel sostenere progetti innovativi e concreti a favore delle persone con disabilità.

Grazie alla generosità di 180 ospiti, sono state raccolte donazioni per un totale di 8.120 euro durante la “Cena di Natale”, svoltasi presso il Lloyd’s Baia di Vietri sul Mare. Fondamentale il contributo e la sensibilità di quanti hanno immediatamente condiviso il valore del progetto, con in prima linea Maria Marinelli, main partner dell’evento insieme alla Fondazione “Giuseppe Marinelli”, che ha messo a disposizione la struttura ricettiva e la sala ristorante per lo svolgimento della serata. La cena è stata resa possibile anche grazie alla grande generosità di numerose aziende del territorio, che hanno donato prodotti e supporto all’organizzazione dell’evento. Ad accompagnare gli ospiti, la musica dal vivo dei Groove Motion (Manuela Carusone – voce, Max Barba – basso, Carlo Salentino – batteria, Annarita Scarpa – chitarra), con un coinvolgente repertorio pop e dance. Il racconto fotografico della serata è stato curato da Christian Pecoraro.

Un’occasione preziosa per ritrovarsi, conoscersi e, soprattutto, contribuire insieme alla realizzazione di un progetto di grande valore: “Spazi per la Multisensorialità e il Benessere”, dedicati alle persone con disabilità.

Una serata intensa e partecipata, fatta di abbracci, emozioni, convivialità e solidarietà, che si è trasformata in un momento significativo non solo per lo scambio degli auguri natalizi, ma anche per la raccolta fondi a sostegno del progetto illustrato dal Presidente della Fondazione Anffas, Salvatore Parisi. Nel corso del suo intervento, il Presidente ha spiegato finalità e visione dell’iniziativa.

La Fondazione promuove l'idea di realizzazione di una struttura polifunzionale, esteticamente innovativa, concepita come polo integrato di servizi dedicati alla cura, al benessere, alla prevenzione, all’autonomia e al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dell’intera comunità di riferimento. Il progetto nasce con l’obiettivo di ampliare e diversificare i servizi della Fondazione Anffas, integrando interventi terapeutici, educativi e formativi altamente innovativi all’interno di un unico spazio accessibile e inclusivo.

La struttura vorrebbe prevedere una piscina per attività terapeutiche in acqua, spazi dedicati al benessere fisico ed emozionale, ambienti multisensoriali e aree dedicate all’innovazione tecnologica per il potenziamento delle autonomie personali. Si prevederebbe anche un’area educativa per bambini, un auditorium per eventi e iniziative aperte alla comunità e una sala formativa destinata ai percorsi di formazione al lavoro per le persone con disabilità e alla formazione continua dei professionisti del settore sanitario e socio-sanitario. Questo nuova idea progettuale rappresenta un investimento strategico per il territorio, fondato sul lavoro di rete, sull’innovazione e su una visione di welfare inclusivo orientata al progetto di vita delle persone.

Nel corso della serata sono intervenuti Salvatore Parisi, Presidente della Fondazione Anffas Salerno, che ha illustrato il progetto e il significato dell’iniziativa; Alessandro Parisi, Coordinatore Regionale Anffas Campania; Maria Marinelli, in rappresentanza della Fondazione Giuseppe Marinelli, main partner dell’evento.