Salernitana, le 'fiches' per la B ci sono. Iervolino parla all'ambiente Il giro di boa permette alla Bersagliera di sognare la B diretta. La palla ora a Iervolino

“Ci siamo presi con qualche fiches da poter puntare per dire la nostra fino alla fine per la vittoria di questo campionato”. Giuseppe Raffaele ha lo sguardo fisso sull’obiettivo. Non molla di un centimetro. L’allenatore della Salernitana prova a farsi scivolare per l’ennesima volta critiche e polemiche, si aggrappa ai 38 punti che la classifica recita al giro di boa. Meglio di lui solo il Benevento, in attesa di conoscere il risultato del Catania impegnato oggi con l’Atalanta Under 23. “Bisogna ricordare che siamo partiti da zero mentre piazze come Catania e Benevento hanno speso tanto e stanno raccogliendo i frutti. Noi siamo stati gruppi sempre, dando il massimo, superando i difetti. Ora con un ds di livello superiore e con una società che vuole ambire saprà capire cosa abbiamo fatto”, le parole del tecnico in sala stampa, ricordando anche quelle che sono state le difficoltà, soprattutto legato alla sua rosa. Infortuni, ritardi di condizione, scelte infelici legate anche ai tanti stop fisici. Un gruppo spinto al limite, sulle ginocchia come negli ultimi minuti della sfida con il Foggia, con una panchina risicatissima e una lista di indisponibili bella piena.

Iervolino torna a parlare all’ambiente

Tutto sotto gli occhi di Danilo Iervolino, ieri ritornato all’Arechi per assistere al successo della sua Salernitana con il Foggia e anche per scambiare gli auguri di Natale con una tribuna ritornata ad essere gremita. La full immersion granata continuerà anche oggi. In serata è previsto il classico appuntamento natalizio al Mec Hotel di Paestum, in cui è previsto anche il discorso augurale del numero uno della Bersagliera. Oltre a Iervolino, saranno presenti anche il presidente Milan, l’ad Pagano e il ds Faggiano, il tecnico Raffaele. Al momento il discorso mercato non è stato ancora affrontato. Dopo l’ultima nuova iniezione di capitale dello scorso ottobre, ci sarà un budget non molto esoso per poter rafforzare la squadra. La volontà di portare rinforzi però è tanta, in linea con i rigidi parametri imposti ad inizio stagione.