Salernitana-Foggia 2-1, Canonico: "Arbitraggio scandaloso" Duro attacco del numero uno dei satanelli: "Undici contro undici sarebbe stata gara diversa"

Mastica rabbia il Foggia dopo il ko con la Salernitana all'Arechi. Ad alzare la voce è direttamente il presidente dei satanelli Nicola Canonico che attacca duramente la società: “L’arbitraggio è stato a dir poco scandaloso, con decisioni discutibili che hanno condizionato il match – ha dichiarato Canonico nel post gara -. Undici contro undici sarebbe stata un’altra partita. Dispiace perché i tifosi presenti qui a Salerno avrebbero meritato un risultato diverso”. Poi la chiosa sul mercato: “Tutte le squadre si muoveranno e tra queste c’è anche il Foggia. Il nostro obiettivo resta la salvezza e faremo tutto il necessario per raggiungerla”.