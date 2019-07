Sesso in spiaggia a Ravello: il video diventa virale Il filmato riprende due turisti sul bagnasciuga di Castiglione

Sesso in spiaggia a Ravello, il video diventa virale sulle chat di Whatsapp. A filmare una coppia di turisti sul bagnasciuga di Castiglione, in atteggiamenti che lasciano pochi dubbi, alcuni ragazzi del posto che hanno poi diffuso il filmato, rimbalzato sui cellulari in poco tempo. A dare scandalo la somiglianza di una delle due persone riprese con un esercente del comune della Divina. Il diretto interessato ha però prontamente smentito.

Sempre a Ravello nelle ultime ore un altro scandalo al sole, questa volta sul balcone di un appartamento in pieno centro, con un'altra coppia sorpresa in atteggiamenti intimi.