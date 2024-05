Salernitana, Di Marzio a Ottochannel: "Lazio forte su Tchaouna, stop per Dia" "Stagione iniziata male e finita peggio. Ma la gente di Salerno è stata straordinaria"

"Il discorso Tchaouna è abbastanza in fase avanzata, la Lazio lo vuole". Lo ha detto ai microfoni di Ottochannel, Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, che questa mattina è stato ospite di una rassegna culturale a Pellezzano. "Inizialmente la trattativa era su di un doppio binario Tchaouna-Dia, poi su Dia hanno avuto qualche dubbio, non tecnico ma evidentemente caratteriale per come è andato quest'anno. E quindi sono più orientati magari su Coulibaly rispetto a Dia. Ma a prescindere il loro obiettivo è Tchaouna e quindi faranno di tutto per cercare di prenderlo".

Di Marzio ha, poi, parlato della stagione fallimentare della Salernitana. "Quando si retrocede le responsabilità sono di tutti. Sono del presidente, degli allenatori, dei direttori o dei giocatori che vanno in campo, è sempre un mix. Poi è chiaro che al vertice della piramide c'è sempre chi prende le decisioni. Il presidente avrà sbagliato determinate scelte o ad affidarsi a determinate persone. Sicuramente, però, la stagione della Salernitana è già nata male, quando in estate Paulo Sousa voleva andare via e gli è stato fatto rispettare un contratto ma si vedeva che non era totalmente convinto di restare; così come per la vicenda Dia. Tante situazioni che hanno fatto iniziare male una stagione che poi è finita peggio. La cosa che mi dispiace - ha aggiunto Di Marzio - è per la gente che ha accettato con grande dignità questa stagione, il pubblico è stato straordinario e non avrebbe meritato di finire in B. Ma ha insegnato a tante tifoserie come si può accettare anche di non vincere e di perdere una stagione".