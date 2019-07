Giffoni Film Festival: ecco i vincitori Ad assegnare il riconoscimento una giuria composta da 6200 ragazzi

Rocca Changes The World di Katja Benrath (Germania, 2019) nella sezione Elements +6, Teacher di Siddharth Malhotra (India, 2018) per gli Elements+ 10, Blinded By The Light by Gurinder Chadha (UK/Regno Unito) per i Generator +13, Giant Little Ones di Keith Behrman (Canada, 2018) per i Generator +16, The Place of no Words di Mark Webber (USA, 2019) per i Generator +18. Il vincitore per la sezione Gex Doc è In The Name of Your Daughter di Giselle Portenier. Sono i vincitori del Giffoni Film Festival 2019. Dopo giorni intensi tra proiezioni e dibattiti gli oltre 6200 jurors hanno deciso quali sono i sei lungometraggi vincitori del Gryphon Award 2019. Una selezione appassionata che ha messo a confronto oltre 100 opere in concorso, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari, scelti tra 4100 produzioni (provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti) ricevute in preselezione.