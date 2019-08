W.c. per uomini, donne e gay: rimosso il cartello dal lido Il proprietario: "Lo ha realizzato un amico omosessuale, era una goliardata"

"Ma quale omofobia! Quel cartello è stato realizzato da un nostro amico gay". Questa la risposta alle polemiche del titolare del lido "Uskilla" di Ascea Marina, nel Cilento, dopo che l'associazione "Arcigay" di Salerno aveva denunciato la presenza nel lido di indicazioni per la toilette con la dicitura "Uomini - Donne - Gay".

Indicazione che l'arcigay Salerno ha denunciato come discriminatoria e offensiva. "Quel cartello era lì da tre mesi, poi qualcuno ha deciso di farsi un po' di pubblicità e ha strumentalizzato la vicenda - ribatte il titolare del lido -. A realizzarlo è stato proprio un amico gay che riteneva discriminatorio il fatto che il solo bagno di cui dispone il nostro lido fosse riservato a uomini e donne. Così, goliardicamente, ha avuto l'idea di realizzare il cartello aggiungendo la dicitura 'Gay'. Abbiamo deciso di levarlo per non creare ulteriori polemiche”.