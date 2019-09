I "Ferragnez" a Ravello con tutta la famiglia L'influencer lo aveva annunciato su Instagram "So excited for Ravello this weekend with fam"

Chiara Ferragni e Fedez sono arrivati in Costiera Amalfitana. L'influencer più famosa d'Italia e il marito passeranno il week end a Ravello, in un noto albergo a Cinque Stelle. A dare l'annuncio era stata alcuni giorni fa proprio “l'imprenditrice digitale” come ama definirsi Chiara Ferragni, impegnata la scorsa settimana al Festival di Venezia per la presentazione di "Unposted", il documentario firmato da Elisa Amoruso che racconta la sua vita.

L'annuncio era arrivato via Instagram con una story condivisa con i suoi 17 milioni di follower. «So excited for Ravello this weekend with fam fam fam». La coppia, con a seguito il piccolo Leone, il figlio di 18 mesi, alloggerà in uno degli alberghi di lusso del centro cittadino, occupando una super suite da cui domenica sera si godrà lo spettacolo pirotecnico del borgo di Torello.