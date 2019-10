Donapp, l’innovazione al servizio della comunità Presentata in prima nazionale a Salerno

E.C.

Un nuovo patto tra consumatori, imprese e comunità grazie all’innovazione tecnologica. La sfida è stata lanciata da Salerno, in occasione dell’incontro sul tema “L’innovazione al servizio della comunità”, tenuta alla Camera di Commercio.

Innovazione e beneficenza, un binomio reso attuale e praticabile dal progetto Donapp, startup innovativa made in Italy che, grazie ad una soluzione tecnologica che si integra con i smartpos Nexi, offre la possibilità di “donare a costo zero” facendo acquisti anche nei negozi fisici.

“Il meccanismo – spiega Stefano La Noce, ceo di Donapp – è quello del charity cashback, che finora era possibile solo sugli acquisti online. Con la nostra app diventa realizzabile anche nei negozi fisici grazie ad un patto tra il commerciante, che decide di rinunciare ad una parte del ricavo, e il cliente, che può, senza costi aggiuntivi, devolvere parte della spesa ad una causa sociale”.

L’incontro moderato da Paolo Masini ha visto numerosi interventi di realtà istituzionali, imprenditoriali e del terzo settore che hanno sostenuto ognuno dal proprio punto di vista questa rivoluzionaria innovazione.

Quando l’innovazione nei pagamenti diventa uno strumento di benefficenza” è stato il filo che ha unito l’evento a partire dall’intervento di Massimo Pesci, COO di Donapp.

Sono intervenuti Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, Francesco Picarone Presidente Commissione Bilancio Regione Campania, Carmelo Stanziola Vice Presidente Provincia di Salerno, Raffaele De Sio Segretario Generale CCAA Salerno, Luigi Schiavo Presidente gruppo alberghi e turismo confindustria Salerno, Francesca Casule Soprintendente SABAP Salerno e Avellino, Michele Buonomo di Legambiente, Maria Patrizia Stasi, Teresa Giuliani Associazione Amici di Paestum.

“Siamo orgogliosi che questa importante innovazione civica, sia stata lanciata proprio da Salerno in partneriato con la nostra Fondazione di Comunità. Ritengo che Donapp sia uno strumento importantissimo per realtà come la nostra, in quanto riesce a consolidare i rapporti tra i vari attori che concorrono alla crescita della nostra città, mantenendoli uniti in un progetto comune e condiviso” sottolinea Antonia Autuori Presidente della fondazione di Comunità Salernitana.

Al termine dell’incontro hanno colto la sfida, siglando il protocollo d’intesa con la Fondazione di Comunità Salernitana e Donapp , varie realtà salernitana tra le quali il Gruppo alberghi turismo e tempo libero di Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Fenailp, Cna.