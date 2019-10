Vincono gli studenti, 10 nuove corse per l'Università Accolte le istanze di diversi comuni quali Sarno e Pagani per raggiungere Fisciano

(f.d.) Cresce di giorno in giorno il Piano straordinario della Regione Campania che la Giunta De Luca sta attuando a sostegno della mobilità degli studenti. Dieci le nuove corse finanziate al servizio dell’Agro-Nocerino-Sarnese da e per l’Università degli Studi di Salerno: il potenziamento parte da lunedì prossimo, 28 ottobre, e risponde alle precise richieste avanzate dai comuni di Sarno, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Scafati, Angri, San Marzano sul Sarno, Cava de’ Tirreni e Roccapiemonte.

Si tratta solo dell’ultimo, in ordine cronologico, ulteriore potenziamento messo in campo dalla Regione Campania per accogliere prontamente le istanze di cittadini e amministratori dei diversi territori per assicurare ai ragazzi residenti in ogni angolo della provincia di Salerno di poter agevolmente raggiungere l’Ateneo.

“Ascoltiamo e diamo seguito il più velocemente possibile alle richieste dei territori – sottolinea il Consigliere regionale Luca Cascone, presidente della Quarta Commissione (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) – soprattutto quando riguardano la mobilità degli studenti, un tema particolarmente caro alla Giunta De Luca che con la campagna abbonamenti gratuiti dedicata pone la nostra regione all’avanguardia in Italia per l’attenzione riservata ai giovani. Abbiamo veramente a cuore i ragazzi del nostro territorio e crediamo fortemente che il diritto allo studio vada garantito anche attraverso un’agevole mobilità”.

In particolare, tra le corse dedicate aggiuntive senza fermate intermedie, andata e ritorno, figurano i collegamenti: Nocera Inferiore – Napoli; Pagani-Fisciano con aggiunta della fermata su via de Gasperi; Sarno-Fisciano; Nocera Inferiore-Nocera Superiore-Fisciano.