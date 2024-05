Salerno, spari alla stazione della metropolitana: ferito un 42enne L'uomo è stato centrato alla gamba ed ha rifiutato il ricovero: indaga la Polizia

Sono tutti da chiarire i contorni del fatto di cronaca avvenuto nei pressi della fermata della metropolitana di Salerno, nei pressi dello stadio Arechi.

Un uomo di 42 anni residente in provincia è stato raggiunto da un proiettile alla gamba. Ferito in maniera non grave, ha rifiutato il ricovero dopo il trasferimento all'ospedale "Ruggi d'Aragona".

Sull'episodio indaga la Polizia: agli agenti la vittima avrebbe riferito di essere stato colpito mentre camminava.