"Qui è un disastro": nuova colata di fango. Danni e paura Castel San Giorgio frana, a Nocera chiudono anche le scuole: “Non uscite di casa”

Era stata ripulita da poco con la rimozione dei detriti scesi a valle, quando si è abbattuta una nuova colata di fango. Castel San Giorgio di nuovo travolta nella tarda mattinata, con le strade nuovamente invase dal fango.

Situazione particolarmente complicata e forti timori per tutta l'area pedemontana, dove ci sono decine e decine di abitazioni. L'evoluzione è monitorata costantemente, ma sarà una giornata lunghissima perché non sono previsti miglioramenti meteo nell'immediato.

Danni e problemi in tutto l'agro Nocerino sarnese: allagamenti e circolazione in tilt, torrenti in piena e tanta paura.

A Nocera Inferiore, dove è stata predisposta l'evacuazione di un centinaio di famiglie, il sindaco Manlio Torquato ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole - di ogni ordine e grado - per la giornata di domani, 4 novembre.

Scuole chiuse anche a San Marzano sul Sarno, come disposto dalla fascia tricolore Cosimo Annunziata che ha anche riunito il centro operativo comunale per monitorare costantemente la situazione maltempo.

Impiegati decine di volontari della protezione civile su tutti i comuni del comprensorio, l'invito alle persone è di restare in casa e non uscire se non strettamente necessario.

Per l'agro e buona parte della provincia di Salerno, una domenica di paura e apprensione per la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore.