Fulmine su campanile a Positano, cadono mattoni e calcinacci

Un fulmine ha colpito il campanile della Chiesa delle Grazie, in località Chiesa Nuova a Positano. E' accaduto questa mattina, a causa di un forte temporale ed ha causato il distacco di mattoni e calcinacci. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone presenti. Il maltempo delle ultime ore non sta lasciando scampo a Salerno e all'intera provincia, diversi i comuni che hanno deciso di chiudere strade, cimiteri, parchi e anche scuole per la giornata di domani, lunedì 4 novembre. Imponente l'impegno delle forze dell'ordine e della protezione civile per garantire sicurezza ai cittadini.