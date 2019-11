Luci d'Artista, al via il piano traffico Parcheggi, navette e informazioni di viabilità per turisti e visitatori che arrivano in città

Al via alla 14esima edizione di Luci d'Artista di Salerno. La manifestazione ogni anno porta in città migliaia di visitatori e turisti per visitare le installazioni luminose presenti in diverse zone della città, dal centro storico alla zona orientale. Una situazione che da sempre ha portato l'amministrazione comunale a redigere e applicare un piano traffico straordinario. Sono 20 i vigili stagionali messi in campo già dalla giornata di ieri per aiutare le operazioni di controllo e sicurezza dei vigli urbani salernitani.

Il piano traffico quest'anno avrà delle limitazioni particolari per i pullman turistici che dovranno prenotare, preventivamente, l'arrivo e il parcheggio tramite Salerno Mobilità. Diverse le aree preposte alla sosta: Via Ligea, via Vinciprova, Stadio Arechi e anche via Giovanni Paolo II, nei pressi del Parco del Mercatello. Queste le aree di sosta dedicate all'arrivo dei pullman turistici, punti di snodo anche per i turisti che saranno accompagnati in centro città grazie all'ausilio delle navette attive fino al prossimo 19 gennaio, ultimo giorno di manifestazione. Le navette, come ogni anno, hanno una corsia dedicata che parte da Mercatello e arriva in piazza della Concordia.

Diversa la situazione che riguarda il traffico veicolare in città, per coloro che decideranno di arrivare a Salerno con la propria auto. L'amministrazione invita i visitatori a parcheggiare l'auto nelle diverse aree di sosta a pagamento, quali piazza della Concordia, piazza Mazzini e nei pressi del Grand Hotel Salerno.

Una volta che i parcheggi saranno completamente pieni, i vigili urbani dirotteranno le auto presso il parcheggio dello Stadio Arechi, anche in questo caso, una volta lasciata l'auto, i visitatori potranno raggiungere il centro tramite navetta.

"Abbiamo accumulato un know how ormai consolidato: abbiamo trasporti potenziati con le navette, le corse della metropolitana e dei treni con i comuni limitrofi. Dal punto di vista logostico abbiamo una grande capacità organizzativa anche grazie a Salerno mobilità quindi voglio dire da questo punto di vista abbiamo una capacità logistica consolidata nel tempo abbiamo Salerno mobilità che ci supporta e ci aiuta a gestire grandi flussi nonché la chiusura dinamica delle autostrade. Oltre a questo contiamo su una grande programmazione con la polizia stradale, i carabinieri, le forze dell'ordine ed in generale prefettura e questura dunque anche dal punto di vista della sicurezza credo che siamo assolutamente tranquilli” dichiara il sindaco Vincenzo Napoli.