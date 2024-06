Salernitana, al via gli Europei per Gyomber e Daniliuc: futuro da scrivere Lo slovacco sarebbe calciatore bandiera nella lista over di B. L'austriaco è nel mirino del Parma

Ci sarà anche un pezzettino di Salernitana negli Europei in corso di svolgimento in Germania. A rompere il ghiaccio sarà la Slovacchia di Norbert Gyomber. Il difensore granata scenderà in campo contro il Belgio in una sfida già determinante per il discorso qualificazione. Per Gyomber, la Salernitana valuta una possibile permanenza nel campionato di serie B. Il difensore rientrerebbe nella lista dei calciatori bandiera, quindi senza occupare un posto nella lista over. Discorso da portare avanti dopo l’avventura continentale.

Chi invece saluterà sarà sicuramente Flavius Daniliuc. Il semestre al Salisburgo hanno permesso al difensore di riprendersi il posto nella nazionale austriaca, in campo questa sera alle ore 21:00 contro la Francia, favorita alla vittoria finale della competizione. Daniliuc non è stato riscattato dal Salisburgo che spera di strappare un accordo a cifre più basse rispetto ai 5,5 milioni stipulati lo scorso gennaio. Nelle ultime ore però, anche il Parma dopo il Celtic ha bussato alla porta dell’entourage del calciatore. La Salernitana confida di incassare la clausola rescissoria da 5 milioni di euro presente all’interno del contratto sottoscritto nell’agosto 2022.