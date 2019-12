Tantissimi turisti in città, ma è stop al servizio navette Oltre 190 i pullman dei visitatori, in programma anche la partita Salernitana- Crotone

Sono oltre 190 i pullman di turisti previsti in arrivo oggi a Salerno. In tantissimi i visitatori che affolleranno le vie cittadine per ammirare la nuova edizione di Luci d’Artista.

Da vedere se il piano traffico e la viabilità cittadina reggeranno al nuovo boom di turisti, considerando anche il blocco al servizio navette che oggi, domenica 15 dicembre, non verrà effettuato così come riportato sul sito ufficiale di Busitalia.

Probabilmente lo stop al servizio è stato causato dalla concomitanza, in serata, della partita Salernitana-Crotone, in programma per le 21 presso lo stadio Arechi, luogo capolinea dei bus. Si prevede, dunque un massiccio numero di autovetture lungo le principali arterie cittadine con relativi disagi anche in relazione alla questione parcheggi.