Costiera ancora divisa in due: più corse bus e via mare Resta off limits il tratto franato venerdì scorso a Maiori,riapertura parziale a Cetara e Positano

Mentre in Prefettura a Salerno si prova a mettere a punto una serie di provvedimenti per limitare per quanto possibile i disagi per studenti, turisti e residenti, l'Anas ha fatto sapere che sono stati ultimati gli interventi di messa in sicurezza delle ripe effettuati dai Comuni e dalla Regione Campania lungo la Statale 163 "Amalfitana".

In particolare, riaperta parzialmente la circolazione in corrispondenza del km 16,500, nel comune di Positano, e del km 45,010 nel comune di Cetara. Ma le buone notizie finiscono qui. Resta infatti operativo il senso unico alternato - con semaforo - in corrispondenza del km 38,000, in zona Cavallo Morto, nel comune di Maiori.

Anas ha inoltre fatto sapere che resta confermata la chiusura della Statale nel territorio di Maiori, a ridosso di Capo d'Orso, dove si è registrata una maxi frana lo scorso venerdì, in occasione della "tempesta di Santa Lucia" che ha provocato non pochi danni. I lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del costone è partito, ma si preannunciano tempi lunghi.

Anche per questo la Prefettura - con il vertice operativo organizzato questa mattina - ha predisposto un rafforzamento sia dei collegamenti via mare che degli autrobus, costretti però ad utilizzare percorsi alternativi e dunque più lunghi.