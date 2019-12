Maiori, durante le feste il parcheggio è gratis Si chiama "sosta per lo shopping" ed è una nuova iniziativa del comune della Divina

Nel periodo delle festività a Maiori si parcheggerà gratis nei posti non riservati ai residenti. L’iniziativa chiamata metaforicamente "Sosta per Shopping" partirà domani e si protrarrà fino all’Epifania per consentire a tutti di fare una sosta nella cittadina Maiorese e dedicarsi allo shopping.

"Un'agevolazione voluta fortemente dall’amministrazione Capone che consentirà a tutti gli amanti della città Maiorese di godere della tranquillità e della bellezza del posto anche in inverno, parcheggiando gratuitamente dal 21 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020, nelle strisce blu generalmente a pagamento e concedendosi momenti di shopping nel periodo festivo senza stress". Si legge in una nota pubblicata dal comune di Maiori.